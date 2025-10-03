Одеса чекає на нові зливи: опубліковано мапу районів із ризиками потопів

Повінь в Одесі

Нагадаємо, 30 вересня Одесу накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки, рух у місті зупинився, а дощ не припинявся годинами.

Унаслідок підтоплення постраждала міська інфраструктура, виявилися затопленими будинки місцевих жителів, школи перевели на дистанційне навчання. Жертвами стихії стали 10 осіб, ще багато хто отримав травми.

На цьому тлі віцепрем'єр з питань відновлення України Олексій Кулеба приїхав до Одеси, щоб підготувати вищому керівництву доповідь щодо причин та обставин трагедії.

Він зазначив, що в результаті можуть бути ухвалені кадрові рішення.