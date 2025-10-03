RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Одесса ждет новых ливней: опубликована карта районов с рисками потопов

Фото: в Одессе из-за ливня начался потоп (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Иван Носальский

В Одессе комиссия ТЭБ и ЧС определила районы и улицы, которые находятся под угрозой затопления в случае сильных ливней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова в Telegram.

Какие улицы и районы под угрозой

По словам Труханова самый большой риск затопления на следующих улицах:

  • ул. Вапняная;
  • ул. Приморская;
  • ул. Атамана Головатого и ул. Черноморского казачества;
  • Великофонтанская балка (от ул. Долгой до ул. Рыбальская балка, ул. Золотой берег);
  • Балка Водяная (ул. Балковская);
  • Аркадийская балка (Центральная аллея, ул. Генуэзская);
  • ж/м Преображенский;
  • ул. Умова до ул. Промышленной;
  • микрорайон "Троицкое" в границах ул. Житомирская, ул. Путевная, ул. Новикова и ул. Малишевского;
  • восточная и южная части Южно-Западного жилого массива (от 1-й ст. Люстдорфской дороги до площади Толбухина);
  • ж/м Таирова: ул. Королева перекресток ул. Костанди;
  • ул. Евгена Чикаленко;
  • западная часть Пересыпского района (частный сектор вдоль железной дороги);
  • мкр. "Лузановка";
  • мкр. "Кривая Балка";
  • ул. Викандера и Ларсена (бывш. ул. 8-го Марта);
  • Черноморская балка (с. Черноморка);
  • ул. Дача Ковалевского (спуск к пляжу Монастырский);
  • Среднефонтанская балка (10-я ст. Большого Фонтана);
  • Балка Карантинная (Карантинный и Польский спуски);
  • Французский бульвар - от ул. Академической до Трассы здоровья;
  • Крижанивская балка;
  • ул. семьи Глодан;
  • проспект Небесной Сотни;
  • ул. Князя Ярослава Мудрого;
  • ул. Химическая угол Промышленной;
  • ул. Инглези;
  • ул. Варненская;
  • ул. Церковная угол Атамана Чепиги;
  • ул. Приморская угол Газового переулка;
  • 5-я станция Фонтана.

Фото: карта районов с рисками затопления (t.me/truonline)

"Эксперты предупреждают: из-за изменения климата такие природные явления будут участиться. Поэтому нам нужно быть максимально бдительными", - отметил Труханов. 

Правила безопасности

Городской глава также напомнил одесситам правила безопасности на случай непогоды:

  • во время сильного дождя не оставайтесь в подвалах и полуподвалах;
  • ОСМД с подземными паркингами должны закрывать доступ к ним при угрозе;
  • жители частного сектора должны быть готовы к эвакуации по первому требованию спасателей;
  • если существует риск подтопления - покидайте дом заранее и оставайтесь в безопасных районах, либо обращайтесь в районные администрации;
  • избегайте низин, оврагов и открытых пространств во время сильного дождя.

Наводнение в Одессе

Напомним, 30 сентября Одессу накрыл мощный ливень: улицы превратились в реки, движение в городе остановилось, а дождь не прекращался часами.

В результате подтопления пострадала городская инфраструктура, оказались затоплены дома местных жителей, школы перевели на дистанционное обучение. Жертвами стихии стали 10 человек, еще многие получили травмы.

На этом фоне вице-премьер по вопросам восстановления Украины Алексей Кулеба приехал в Одессу, чтобы подготовить высшему руководству доклад о причинах и обстоятельствах трагедии.

Он отметил, что в результате могут быть приняты кадровые решения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаПогодаГеннадий Труханов