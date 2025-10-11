UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Одеса частково без світла після удару РФ: які обмеження ввели

Фото: Одеса частково без світла після удару РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували Одесу ударними безпілотниками. Після ворожого обстрілу у місті зафіксовані проблеми зі світлом та водопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК та Одеської міськради.

"У частині Одеси та  Одеського району зникло світло через аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання", - зазначили у ДТЕК.

Також через проблеми зі світлом у місті скасовано, або змінено ряд маршрутів електротранспорту, зокрема трамваїв та тролейбусів.

Зазначається, що по місту наразі курсують такі маршрути:

  • трамвайний маршрут №13, 27- за маршрутом
  • трамвайний маршрут №7 -11 Ст.Люстдорфської дороги - Залізничний вокзал.
  • тролейбусний маршрут №12 - вул.Архітекторська -площа Незалежності,
  • тролейбусні маршрути №7, 10 в сторону Залізничного вокзалу курсують по вул.Сегедській.

Удар РФ по Україні в ніч на 11 жовтня

Російські війська ударними безпілотниками атакували ряд північних, східних та південних регіонів.

Так, вночі Одесу та Одеську область масовано атакували ударні БпЛА. У місті частково зникли світло і вода.

У той же час у місцеві мешканці почали писати про зникнення електропостачання у різних районах Одеси, зокрема, Слободки, Молдаванки, Приморського. Кореспондент РБК-Україна повідомив про відключення води в Київському районі міста.

Окрім того, російські війська пізно ввечері 10 жовтня атакували енергетиків у Чернігівській області. В результаті обстрілу є загиблі, виникло кілька пожеж.

