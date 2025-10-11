Одеса частково без світла після удару РФ: які обмеження ввели

"У частині Одеси та Одеського району зникло світло через аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання", - зазначили у ДТЕК.

Також через проблеми зі світлом у місті скасовано, або змінено ряд маршрутів електротранспорту, зокрема трамваїв та тролейбусів.

Зазначається, що по місту наразі курсують такі маршрути: