Одесса частично без света после удара РФ: какие ограничения ввели

Российские войска ночью атаковали Одессу ударными беспилотниками. После вражеского обстрела в городе зафиксированы проблемы со светом и водоснабжением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК и Одесского горсовета.
"В части Одессы и Одесского района пропал свет из-за аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - отметили в ДТЭК.
Также из-за проблем со светом в городе отменен или изменен ряд маршрутов электротранспорта, в частности трамваев и троллейбусов.
Отмечается, что по городу сейчас курсируют такие маршруты:
Российские войска ударными беспилотниками атаковали ряд северных, восточных и южных регионов.
Так, ночью Одессу и Одесскую область массированно атаковали ударные БпЛА. В городе частично исчезли свет и вода.
В то же время в местные жители начали писать об исчезновении электроснабжения в разных районах Одессы, в частности, Слободки, Молдаванки, Приморского. Корреспондент РБК-Украина сообщил об отключении воды в Киевском районе города.
Кроме того, российские войска поздно вечером 10 октября атаковали энергетиков в Черниговской области. В результате обстрелов есть погибшие, возникло несколько пожаров.