Від уроків в укриттях до другої зміни: у Києві вирішили, як можуть навчатись школярі

У Києві опрацювали різні формати можливої організації навчального процесу в школах. Тим часом батьків просять проговорити разом із дітьми "прості, але важливі речі".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Головне: Старт навчального року : перший тиждень школи Києва планують розпочати в очно-дистанційному форматі, проте заклади мають бути готові оперативно змінювати його через безпекову ситуацію.

: перший тиждень школи Києва планують розпочати в очно-дистанційному форматі, проте заклади мають бути готові оперативно змінювати його через безпекову ситуацію. Тривалі тривоги : через тривалі повітряні тривоги (які лише за один день можуть зривати ледь не всі уроки із запланованих розкладом) навчальний процес доводиться адаптувати під нові виклики.

: через тривалі повітряні тривоги (які лише за один день можуть зривати ледь не всі уроки із запланованих розкладом) навчальний процес доводиться адаптувати під нові виклики. Різні сценарії : у місті розглядають низку форматів - від проведення занять в укриттях для молодших школярів і змішаного навчання до роботи в другу зміну.

: у місті розглядають низку форматів - від проведення занять в укриттях для молодших школярів і змішаного навчання до роботи в другу зміну. Вибір моделі : кожна школа самостійно визначатиме оптимальний формат, виходячи зі своїх можливостей, особливостей укриття та безпекової ситуації.

: кожна школа самостійно визначатиме оптимальний формат, виходячи зі своїх можливостей, особливостей укриття та безпекової ситуації. Поради батькам: напередодні 1 вересня батьків просять обговорити з дітьми алгоритм дій на випадок тривоги чи небезпеки дорогою до школи, а в разі питань - звертатися до адміністрації.

Перший тиждень навчального року

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський розповів, що в Києві були опрацьовані різні формати можливої організації навчального процесу.

Так, перший тиждень навчального року школи планують розпочати в очно-дистанційному форматі.

Наголошується водночас, що заклади освіти мають бути готові оперативно змінювати формат навчання - залежно від безпекової ситуації.

"Цьогоріч навчальний рік починається в дуже непростих умовах. Останні дні показують, що повітряні тривоги можуть тривати годинами і фактично переривати значну частину навчального дня", - констатував посадовець.

Як приклад він навів 28 серпня, коли повітряні тривоги у столиці тривали загалом 158 хвилин.

"Це - майже 4 уроки із 6 за звичайним розкладом", - уточнив Мондриївський.

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Як можуть навчатись школярі в цілому

"Ми маємо бути готовими не лише до того, що під час тривоги діти спускаються в укриття, а й до того, що за певних умов навчальний процес потрібно буде організувати інакше", - наголосив заступник голови КМДА.

Він уточнив, що в місті визначили різні варіанти:

від проведення занять в укриттях для молодших школярів;

до змішаного чи дистанційного навчання.

Розглядається також і можливість роботи в другу зміну.

"Разом із керівниками закладів освіти плануємо кілька сценаріїв, аби кожен заклад міг діяти відповідно до конкретної ситуації та власних ресурсів", - розповів Мондриївський.

Водночас, за його словами, рішення можуть:

бути тимчасовими;

змінюватися залежно від дроново-ракетної загрози.

"Утім найперше - в інтересах безпеки дітей та працівників", - пояснив посадовець.

Від чого буде залежати формат навчання

У Департаменті освіти й науки КМДА розповіли, що батьки зможуть вибирати доступний для їхньої ситуації формат навчання.

Але в межах тих моделей, які запропонує конкретна школа та педагогічний колектив.

"Наприклад, одна з моделей, яку зараз розглядаємо, - організація в укритті очного навчання для учнів початкової школи та окремого простору, де частина дітей середніх і старших класів, у разі потреби, зможуть під час тривоги продовжувати навчання онлайн", - пояснила директорка Департаменту Олена Фіданян.

Утім, за її словами, це - лише один із можливих форматів.

"Кожна школа визначатиме оптимальну модель, виходячи зі своїх можливостей, особливостей укриття та безпекової ситуації", - констатувала вона.

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Алгоритми дій у разі надзвичайної ситуації

У КМДА повідомили також, що "кожен заклад освіти вже не перший рік має чіткий індивідуальний алгоритм дій у разі надзвичайної ситуації" (підтриманий і затверджений педагогічною радою).

Це стосується:

не лише повітряних тривог;

а й інших можливих загроз (зокрема повідомлень про замінування).

"Минулого вересня такі повідомлення надходили до київських закладів освіти фактично щодня", - нагадали українцям.

Що важливо зробити батькам школярів

Напередодні 1 вересня батьків просять проговорити разом із дітьми "прості, утім важливі речі":

як вони діятимуть у разі тривоги;

де перебуватимуть в укритті;

що робитимуть, якщо небезпека застала їх дорогою до школи.

"У нинішніх умовах це - така сама частина підготовки до навчального року, як зібрати портфель чи підготувати шкільну форму", - визнала Фіданян.

Насамкінець вона зауважила найголовніше: "якщо виникають питання або нестандартні ситуації, батькам варто передусім звертатися до педагогів та адміністрації закладу".