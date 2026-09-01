Майже 500 мільйонів гривень на енергостійкість: як школи готуються до важкої зими
Українські школи готуються до осінньо-зимового періоду, зокрема до можливих тривалих відключень електроенергії. У 2026 році на посилення енергетичної стійкості закладів освіти уряд передбачив майже 500 млн грн.
Про це в бліц-інтерв'ю РБК-Україна повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки.
Що встановлять у школах
Кошти розподілили між 21 областю та Києвом - по 22,7 млн грн на кожну адміністративну одиницю. Їх спрямують на забезпечення автономної роботи закладів освіти під час перебоїв з електропостачанням.
Зокрема, за кошти субвенції у школах передбачено встановлення систем резервного електроживлення:
- інверторів;
- акумуляторних систем з автономністю не менше восьми годин;
- сонячних електростанцій;
- генераторів.
Це має допомогти підтримувати роботу критично необхідного обладнання та інженерних мереж під час відключень і створити мінімальні умови для очного або змішаного навчання.
Субвенцію отримують заклади освіти, які працюють очно або у змішаному форматі та мають укриття.
Загальна вартість відібраних проєктів становить 477,3 млн грн. Усі заходи мають реалізувати до 15 листопада 2026 року.
Як школи працюватимуть у разі проблем взимку
Підготовка до зими передбачає не лише технічне посилення шкіл, а й організаційні рішення. У разі погіршення безпекової ситуації або перебоїв у роботі критичної інфраструктури заклади освіти мають гнучко організовувати навчальний процес.
Залежно від ситуації це може означати зміну строків канікул, поєднання різних форм навчання, перерозподіл навчального часу та коригування календарно-тематичного планування.
У МОН наголошують, що такі рішення мають забезпечити безперервність навчання навіть за складних умов.
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