Начальник Миколаївського обласного ТЦК погорів на хабарях, його затримали (фото)

Правоохоронці затримали очільника Миколаївського обласного ТЦК та СП. Його викрили на отриманні 15 тисяч доларів хабаря за допомогу в ухиленні від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора Руслана Кравченка.

Посадовця затримали під час отримання чергової частини хабаря. За даними слідства, він отримав 10 тисяч доларів за те, щоб не мобілізовувати трьох чоловіків. Крім того, він обіцяв зняти їх із розшуку в системі "Оберіг" та створити умови для бронювання на роботі.

Раніше правоохоронці задокументували отримання ним ще 5 тисяч доларів. За цю суму очільник ТЦК мав повернути мобілізованого чоловіка на повторну ВЛК та не відправляти його до військової частини.

Загальна сума задокументованого хабаря становить 15 тисяч доларів.

Фото: затримання очільника Миколаївського ОТЦК за корупцыю (t.me/ruslan_kravchenko_ua)

Наразі керівника обласного ТЦК затримали в порядку статті 208 КПК України. Правоохоронці проводять обшуки за місцем його проживання та роботи.

Слідчі готують посадовцю повідомлення про підозру. Прокурори клопотатимуть у суді про тримання під вартою та відсторонення його від посади.