Очільник Донецької області розповів, які міста росіяни атакують частіше за інші

"Бахмут настільки важливий, бо ворогові потрібен хоч якийсь успіх. І тому кількість атак за добу збільшилась у рази. Однак ворог не може розвинути свій наступ і зазнає численних втрат", - йдеться у заяві.

За словами Кириленка, окупанти використовують усі можливі види зброї, зокрема БПЛА. Через постійні обстріли сильно страждає громадська інфраструктура. У Бахмуті та Соледарі вона практично повністю зруйнована, а шкіл та дитячих садків залишилися буквально одиниці.

"Руйнування щоденні, якщо не щогодини. Бахмут одна з найгарячіших точок поряд з Авдіївкою та Торецьком", - додав Кириленко.

Російські окупанти прицільно б'ють по інфраструктурі, багатоповерховим та приватним житловим будинкам, зупинкам. При цьому гинуть і зазнають поранень цивільні жителі.