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Очільник Донецької області розповів, які міста росіяни атакують частіше за інші

Фото: Павло Кириленко, очільник Донецької ОВА (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Російські сили ведуть обстріли по всій лінії фронту у Донецькій області. А особливо важливими для противника є Бахмут та Соледар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Бахмут настільки важливий, бо ворогові потрібен хоч якийсь успіх. І тому кількість атак за добу збільшилась у рази. Однак ворог не може розвинути свій наступ і зазнає численних втрат", - йдеться у заяві.

За словами Кириленка, окупанти використовують усі можливі види зброї, зокрема БПЛА. Через постійні обстріли сильно страждає громадська інфраструктура. У Бахмуті та Соледарі вона практично повністю зруйнована, а шкіл та дитячих садків залишилися буквально одиниці.

"Руйнування щоденні, якщо не щогодини. Бахмут одна з найгарячіших точок поряд з Авдіївкою та Торецьком", - додав Кириленко.

Російські окупанти прицільно б'ють по інфраструктурі, багатоповерховим та приватним житловим будинкам, зупинкам. При цьому гинуть і зазнають поранень цивільні жителі.

Нагадаємо, що найбільш жорстокі бойові дії протягом усього тижня зосереджені на Донбасі. Мова йде про Бахмут і Соледар.

Раніше повідомлялось, що Росія прагне захопити Бахмут та Соледар, аби досягти якихось успіхів на фронті після низки поразок. Таким чином окупанти могли б заявити про так зване "звільнення" Донбасу.

Раніше у Міноборони зазначили, що Донецький напрямок залишається найгарячішою точкою фронту, епіцентром боїв є Бахмут та Соледар.

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Донецька областьБахмутВійна в Україні