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Глава Донецкой области рассказал, какие города россияне атакуют чаще других

Фото: Павел Кириленко, руководитель Донецкой ОВА (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские силы ведут обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области. А особенно важны для противника Бахмут и Соледар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Бахмут настолько важен, потому что врагу нужен хоть какой-то успех. И поэтому количество атак за сутки увеличилось в разы. Однако враг не может развить свое наступление и несет многочисленные потери", - говорится в заявлении.

По словам Кириленко, оккупанты используют все возможные виды оружия, в частности БПЛА. Из-за постоянных обстрелов сильно страдает общественная инфраструктура. В Бахмуте и Соледаре она практически полностью разрушена, а школ и детских садов остались буквально единицы.

"Разрушения ежедневные, если не каждый час. Бахмут одна из самых горячих точек рядом с Авдеевкой и Торецком", - добавил Кириленко.

Российские оккупанты прицельно бьют по инфраструктуре, многоэтажным и частным жилым домам, остановкам. При этом погибают и получают ранения гражданские жители.

Напомним, что наиболее жестокие боевые действия на протяжении всей недели сосредоточены на Донбассе. Речь идет о Бахмуте и Соледаре.

Ранее сообщалось, что Россия стремится захватить Бахмут и Соледар, чтобы добиться каких-либо успехов на фронте после ряда поражений. Таким образом оккупанты могли бы заявить о так называемом "освобождении" Донбасса.

Ранее в Минобороны отметили, что Донецкое направление остается горячей точкой фронта, эпицентром боев являются Бахмут и Соледар.

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Донецкая областьБахмутВойна в Украине