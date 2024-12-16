Очікують прориву ЗСУ. Партизани показали укріплення і бліндажі окупантів біля Криму

Зазначається, що представники підпілля провели детальну розвідку фортифікацій та укріплень поблизу окупованого Красноперекопська.

"Від міста вздовж каналу, буквально за кожні 15 метрів, рашисти розмістили величезну кількість бліндажів, спостережних пунктів і запаслися дровами в очікуванні прориву ЗСУ", - розповіли у русі.

Партизани додали, що детальна мапа з позначеними місцями розміщення особового складу, техніки, озброєнь та кожного зміцнення противника вже була передана українським захисникам.

"Удару, як завжди, буде завдано звідти, звідки ніхто не очікує", - пишуть в "АТЕШ".

Також було оприлюднено фото укріплень російських загарбників, облаштованих біля Красноперекопська.