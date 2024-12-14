ua en ru
Сб, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Партизани розвідали російську базу РЛС у Криму: чим вона важлива (фото)

Крим, Субота 14 грудня 2024 11:01
UA EN RU
Партизани розвідали російську базу РЛС у Криму: чим вона важлива (фото) Фото: партизани розвідали російську базу РЛС у Криму, по ній уже били ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани розвідали російську базу РЛС у Криму. По цьому об'єкту Сили оборони України вже завдавали удару.

Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агент під час розвідки західного берега Криму зафіксував базу радіолокаційних систем у селищі Уютне під Євпаторією", - ідеться в повідомленні.

За даними партизанів, на території військової частини розташовані РЛС 5Н84А і "Оборона-14", які забезпечують моніторинг повітряного простору і передачу даних на командні пункти для оперативного реагування на загрози.

Чим важливий цей об'єкт

Ця база, як зазначають в "АТЕШ", відіграє важливу роль у контролі над повітряним простором над Чорним морем і координації військових операцій окупантів.

"Знищення цієї бази стане відчутним ударом для російських окупантів і дасть змогу Силам оборони України більш ефективно завдавати ударів по військових об'єктах рашистів у Криму", - вважають партизани.

Не перша розвідка цієї бази в Євпаторії

Партизани неодноразово проводили розвідку цієї бази і передавали дані Силам оборони України. По базі РЛС у Євпаторії українські військові били 4 січня 2024 року.

Раніше українські партизани виявили радіолокаційну станцію "Противник-ГЕ", що розташована на південний захід від аеродрому тимчасово окупованого Джанкоя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Крим Війна в Україні
NEWS
В Україні відмовилися від аварійних відключень світла: чого чекати споживачам у вихідні
В Україні відмовилися від аварійних відключень світла: чого чекати споживачам у вихідні
DAILY
Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових