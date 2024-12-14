Партизани розвідали російську базу РЛС у Криму: чим вона важлива (фото)
Партизани розвідали російську базу РЛС у Криму. По цьому об'єкту Сили оборони України вже завдавали удару.
Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
"Агент під час розвідки західного берега Криму зафіксував базу радіолокаційних систем у селищі Уютне під Євпаторією", - ідеться в повідомленні.
За даними партизанів, на території військової частини розташовані РЛС 5Н84А і "Оборона-14", які забезпечують моніторинг повітряного простору і передачу даних на командні пункти для оперативного реагування на загрози.
Чим важливий цей об'єкт
Ця база, як зазначають в "АТЕШ", відіграє важливу роль у контролі над повітряним простором над Чорним морем і координації військових операцій окупантів.
"Знищення цієї бази стане відчутним ударом для російських окупантів і дасть змогу Силам оборони України більш ефективно завдавати ударів по військових об'єктах рашистів у Криму", - вважають партизани.
Не перша розвідка цієї бази в Євпаторії
Партизани неодноразово проводили розвідку цієї бази і передавали дані Силам оборони України. По базі РЛС у Євпаторії українські військові били 4 січня 2024 року.
Раніше українські партизани виявили радіолокаційну станцію "Противник-ГЕ", що розташована на південний захід від аеродрому тимчасово окупованого Джанкоя.
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