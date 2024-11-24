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"Жирне" місце. Партизани розвідали важливу базу РФ для оборони Криму

Україна, Неділя 24 листопада 2024 13:32
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"Жирне" місце. Партизани розвідали важливу базу РФ для оборони Криму Фото: партизани розвідали важливу базу РФ для оборони Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани розвідали базу окупантів на мисі "Фіолент". Там, зокрема, розташовані системи ППО росіян.

Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агент провів розвідку військової бази на Фіоленті. На території бази розташований 25-й береговий мобільний ракетний дивізіон, який відповідає за безпеку узбережжя за допомогою ракетних систем", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають партизани, на об'єкті розгорнуті системи ППО С-300, які забезпечують протиповітряну оборону та здатні виявляти та відстежувати загрози на значних відстанях.

"Також функціонує 26-й морський радіотехнічний батальйон, який займається радіолокаційним спостереженням та виявленням цілей. Злагоджена взаємодія цих підрозділів формує комплексну систему оборони Криму", - додають в "АТЕШ".

Ситуація у Криму

Російські війська захопили острів Крим у 2014 році. З того часу ця територія України перетворилася у масштабний військовий об'єкт.

Його росіяни оточили ППО. Важливим пунктом розташування протиповітряної оборони в Криму є мис Фіолент.

Нагадаємо, раніше партизани провели розвідку комплексів РЕБ РФ у районі мису Фіолент у Криму.

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