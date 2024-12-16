Ожидают прорыва ВСУ. Партизаны показали укрепления и блиндажи оккупантов возле Крыма

Отмечается, что представители подполья провели детальную разведку фортификаций и укреплений вблизи оккупированного Красноперекопска.

"От города вдоль канала, буквально через каждые 15 метров, рашисты разместили огромное количество блиндажей, наблюдательных пунктов и запаслись дровами в ожидании прорыва ВСУ", - рассказали в движении.

Партизаны добавили, что подробная карта с обозначенными местами размещения личного состава, техники, вооружений и каждого укрепления противника уже была передана украинским защитникам.

"Удар, как всегда, будет нанесен оттуда, откуда никто не ожидает", - пишут в "АТЕШ".

Также было обнародовано фото укреплений российских захватчиков, обустроенных возле Красноперекопска.