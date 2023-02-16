UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Очікував, але ліг спати. Столтенберг розповів про ніч початку вторгнення РФ в Україну

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пішов спати напередодні 24 лютого 2022 року, знаючи, що Росія може розпочати повномасштабне вторгнення на територію України протягом декількох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю France24.

"Я ліг спати. Але це була дуже коротка ніч, тому що я знав, що в якийсь момент, протягом декількох годин, хтось мене розбудить - і саме це сталося", - сказав генсек НАТО в інтерв'ю AFP.

Столтенберг розповів, що близько 4:00 йому зателефонував начальник штабу, і коротко сказав, що вторгнення почалося. За його словами, це не було несподіванкою. Генсек НАТО не мав жодних сумнівів у тому, що Путін готовий діяти.

"Можна бути шокованим жорстокістю війни. Але не можна дивуватися, тому що це дійсно було те, що було передбачено за кілька місяців до вторгнення", - сказав він.

Нагадаємо, Столтенберг вважає, що протистояння між НАТО та Росією може тривати багато років.

До того ж, генсек НАТО зазначив, що Путін має зрозуміти, що він не може перемогти у війні проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОЄнс СтолтенбергВійна Росії проти України