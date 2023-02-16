Ожидал, но лег спать. Столтенберг рассказал о ночи начала вторжения РФ в Украину

"Я лег спать. Но это была очень короткая ночь, потому что я знал, что в какой-то момент, в течение нескольких часов, кто-то меня разбудит - и именно это произошло", - сказал генсек НАТО в интервью AFP.

Столтенберг рассказал, что около 4:00 ему позвонил начальник штаба, и коротко сказал, что вторжение началось. По его словам, это не было неожиданностью. Генсек НАТО не сомневался в том, что Путин готов действовать.

"Можно быть шокированным жестокостью войны. Но нельзя удивляться, потому что это действительно было то, что было предусмотрено за несколько месяцев до вторжения", - сказал он.

Напомним, Столтенберг считает, что противостояние между НАТО и Россией может длиться много лет.

К тому же генсек НАТО отметил, что Путин должен понять, что он не может победить в войне против Украины.

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