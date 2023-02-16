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Столтенберг про протистояння НАТО з Росією: це може тривати багато, багато, багато років

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Брюссель, Четвер 16 лютого 2023 17:31
Столтенберг про протистояння НАТО з Росією: це може тривати багато, багато, багато років Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 16 лютого, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що протистояння між НАТО та Москвою може тривати багато, багато, багато, багато років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economic Times.

"НАТО має бути готове до тривалого протистояння з Росією після безпосередньої кризи, спровокованої річним вторгненням російского президента Володимира Путіна в Україну", - заявив Столтенберг.

За словами генсека, президент Путін хоче іншої Європи, такої де він зможе контролювати сусідів, де він зможе вирішувати, що країни можуть чи не можуть робити.

"Нам потрібно бути готовими до довготривалих перспектив, це може тривати багато, багато, багато, багато років", - наголосив Столтенберг.

Він також сказав, що обережно прогнозує, як довго триватиме протистояння між Росією та Заходом, оскільки, за його словами, зміни можуть статися раптово.

"Ми бачили падіння Берлінської стіни або ми бачили 11 вересня... НАТО завжди розглядатиме, де є можливості знову потрапити в ситуацію, де є місце для кращих відносин, але з нинішньою поведінкою російського режиму, режиму в Москві, немає можливості", - підкреслив генсек.

Нагадаємо, вчора Столтенберг заявив, що Путін має зрозуміти, що він не може перемогти у війні проти України.

Крім того, сьогодні генеральний секретар НАТО обговорив з міністром оборони України Олексієм Резніковим подальші кроки щодо імплементації стандартів НАТО в Україні.

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