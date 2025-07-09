В очікуванні відставки уряду до Ради внесли альтернативний проєкт змін до бюджету

Можлива відставка уряду

Нагадаємо, у політичних колах уже кілька тижнів наполегливо курсують чутки про велике оновлення урядової команди.

Кілька нардепів і блогерів повідомили, що президент вирішив звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та поставити на цю посаду Юлію Свириденко, чинну віцепрем'єрку - міністерку економіки.

За інформацією джерел РБК-Україна, президент Володимир Зеленський може призначити Шмигаля послом у США замість Оксани Маркарової.

Урядовий проєкт змін до держбюджету на 2025 рік був поданий до Верховної Ради 30 червня. Він передбачає збільшення видатків на оборону на 400 млрд гривень.

Останні данні свідчать, що більше половини українців не довіряють Шмигалю, який очолює уряд з березня 2020 року - найдовше в історії сучасної України.

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