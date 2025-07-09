В ожидании отставки правительства в Раду внесли альтернативный проект изменений в бюджет

В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный проект изменений в госбюджет на 2025 год. Его авторами являются лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава Бюджетного комитета Роксолана Пидласа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект 13439-1 от 9 июля 2025 года.
Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, проект внесли несмотря на то, что Бюджетный комитет уже одобрил правительственный проект о выделении 400 млрд гривен на оборону.
"По сути там 99,9% тоже самое. Две технические правки", - пояснил депутат.
По его словам, когда увольняют премьера, то правительство уходит в отставку и прекращает свои полномочия.
"Это означает, что все правительственные законопроекты (которые не прошли первое чтение) тоже отзываются. Включая этот законопроект об изменениях в бюджет. Вот поэтому и страхуют его наличием альтернативного закона", - добавил Железняк.
Напомним, в политических кругах уже несколько недель упорно курсируют слухи о большом обновлении правительственной команды.
Несколько нардепов и блогеров сообщили, что президент решил уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля и поставить на эту должность Юлию Свириденко, действующего вице-премьера - министра экономики.
По информации источников РБК-Украина, президент Владимир Зеленский может назначить Шмыгаля послом в США вместо Оксаны Маркаровой.
Правительственный проект изменений в госбюджет на 2025 год был подан в Верховную Раду 30 июня. Он предусматривает увеличение расходов на оборону на 400 млрд гривен.
Последние данные свидетельствуют, что более половины украинцев не доверяют Шмыгалю, который возглавляет правительство с марта 2020 года - дольше всего в истории современной Украины.
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