Коли парламент голосуватиме за зміни в уряді: що кажуть джерела у владі
Зміни в уряді можуть відбутися в середині липня. Орієнтовані дати для голосування у Верховній Раді - це 15-17 липня.
Про це йдеться в матеріал РБК-Україна "Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду".
Декілька співрозмовників видання у фракції "Слуга народу" розповіли, що спочатку депутатів хотіли зібрати для голосування кадрових питань на 7-8 липня.
Але коли стало зрозуміло, що ані нардепів, ані голосів в ці дні зібрати не вдасться, це питання начебто відклали щонайменше до 15-17 липня, зазначає джерело.
"Наразі ситуація заспокоїлась, але не вирішилась. До цієї розмови можуть повернутися вже у середині липня", - погоджується ще один із співрозмовників у владі.
Зміни в уряді
Нагадаємо, у політичних колах вже кілька тижнів наполегливо курсують чутки про велике оновлення урядової команди.
Кілька нардепів та блогерів повідомили, що президент вирішив звільнити прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та поставити на цю посаду Юлію Свириденко, чинну віце-прем’єрку - міністерку економіки.
На зустрічі з журналістами трохи більше тижня тому Володимир Зеленський не став ані спростовувати, ані підтверджувати наміри міняти голову уряду, висловивши при цьому повагу Шмигалю.
Довгий уряд
Нагадаємо, Денис Шмигаль очолив уряд 4 березня 2020 року напередодні коронакризи. Цей уряд працює найдовше за часів незалежності України. Більшість членів уряду змінилася за цей час. Останні значні зміни відбулися у вересні 2024 року.
Зараз прем'єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 25% українців, не довіряють - 56,5%.
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