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В очікуванні танків. Наєв розповів про створення нових військових частин

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Київ, Неділя 22 січня 2023 11:32
В очікуванні танків. Наєв розповів про створення нових військових частин Фото: командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні створюють нові військові частини на тлі очікуваного постачання танків західних зразків. Оскільки від навченості бійців залежатимуть подальші їх дії на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва в коментарі CNN.

За його словами, наступний етап цієї війни буде про танки, і йдеться не про старі Т-72, ​​а більш сучасні машини, такі як німецькі Leopard 2 та британські Challenger.

"Звичайно, нам потрібна велика кількість західних танків. Вони набагато кращі за радянські зразки і можуть допомогти нам просунутися. Ми створюємо нові військові частини. І від їх боєготовності залежатимуть наші подальші дії. Тому допомога Заходу є надзвичайно важливою", - заявив Наєв.

Він пояснив, підрозділам необхідно навчитися користуватися новою технікою та інтегрувати її до наявних формувань.

"Весь підрозділ має бути оснащений однаковою машиною, тому цілий батальйон, наприклад, має бути оснащений БМП Bradley, або Leopard - якщо ми їх отримаємо", - додав Наєв.

Нагадаємо, як раніше заявили в Литві, Україна нібито не зможе відразу отримати велику кількість західних танків, оскільки війська не мають достатніх навичок для керування цією технікою.

Додамо, що вже низка країн погодилися передати Україні західні танки. Першою з такою заявою виступила Польща, також передачу танків допускали і в Фінляндії, а Нідерланди, наприклад пропонували оплатити передачу українцям Leopard.

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