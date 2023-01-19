Постачання західних танків Україні гальмує брак військових навичок, - глава армії Литви

Він вважає, що країни НАТО не можуть негайно надати Україні достатню кількість танків, пояснивши це двома причинами. Одна з них - це необхідність навчання ЗСУ.

"Технічні проблеми є завжди, я назвав би дві основні: не можна давати особливо велику кількість танків одразу, бо треба спочатку навчити військовий склад. Щодо танків як засобів, то українська армія поки не використовувала танки цього типу, не має їх на озброєнні, тому початкова підтримка цими танками не така велика", - сказав генерал.

Іншою причиною він назвав власну оборонну здатність кожної країни НАТО. На його думку, кожен з членів альянсу повинен окремо вирішувати, чи готовий передати танки.

"Інша річ у тому, що ми маємо власні плани оборони, і ми маємо гарантувати власний захист. Тому ті держави, які мають у своєму арсеналі цю зброю, можуть передати її Україні, якщо вони можуть дозволити собі такий ризик, щоб її вистачило на всю обороноздатність їхньої країни та альянсу", - сказав командувач.