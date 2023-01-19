Нідерланди готові оплатити танки Leopard для України

Нідерланди готові оплатити танки Leopard, які будуть відправлені в Україну в рамках коаліції європейських союзників і НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен зазначила, що країна раніше оплачувала відправку до Києва радянських танків Т-72 із Чехії, і цей підхід можна було б відтворити для танків німецького виробництва Leopard.

"Це те, що ми готові зробити", - сказала вона.

Оллонгрен додала, що Польща та Фінляндія оголосили, що готові відправити в Україну танки Leopard у складі коаліції. Усі такі кроки вимагатимуть дозволу Берліна.

"Ми всі чекаємо почути позицію Німеччини щодо цього, але я прихильник того, щоб спробувати знайти рішення і відправити танки в Україну", - підкреслила міністр.