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Нідерланди готові оплатити танки Leopard для України

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Четвер 19 січня 2023 20:57
Нідерланди готові оплатити танки Leopard для України Фото: міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Нідерланди готові оплатити танки Leopard, які будуть відправлені в Україну в рамках коаліції європейських союзників і НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен зазначила, що країна раніше оплачувала відправку до Києва радянських танків Т-72 із Чехії, і цей підхід можна було б відтворити для танків німецького виробництва Leopard.

"Це те, що ми готові зробити", - сказала вона.

Оллонгрен додала, що Польща та Фінляндія оголосили, що готові відправити в Україну танки Leopard у складі коаліції. Усі такі кроки вимагатимуть дозволу Берліна.

"Ми всі чекаємо почути позицію Німеччини щодо цього, але я прихильник того, щоб спробувати знайти рішення і відправити танки в Україну", - підкреслила міністр.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц може погодитись на передачу Україні танків Leopard 2, лише якщо США, у свою чергу, постачатимуть Abrams.

Під час Всесвітнього економічного форуму Шольц ухилився від відповіді на питання про танки Leopard для ЗСУ, але запевнив, що його країна продовжить підтримувати Україну.

Більш детально про можливі постачання німецьких "Леопардів" Україні можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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