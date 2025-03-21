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Очікується до +15 градусів. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

Україна, П'ятниця 21 березня 2025 13:27
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Очікується до +15 градусів. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні Фото: синоптик дала прогноз на 22 березня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 22 березня, в Україні значно потеплішає. Максимально температура підніметься до +15 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Субота в Україні буде теплою, вдень очікується +10...+15 градусів. Трохи свіжіше буде на крайньому сході та в прибережних районах, +9...+12 градусів", - розповіла вона.

Дощі завтра можливі у Сумській області та навколо Карпат, проте все ж переважатиме у більшості областей суха погода.

Погода у Києві та 23 березня в Україні

У Києві в суботу, 22 березня, буде без опадів, вдень до +14 градусів. У неділю в столиці передбачається зниження температури повітря до +10...+12 градусів, місцями пройде дощ.

У неділю, 23 березня, температура повітря також буде досить комфортною по всій країні, хіба що трохи похолоднішає на заході та півночі України.

Правда, дощів 23 березня побільшає, пройдуть опади у західних, північних областях та у Вінницькій області. На решті території в неділю - без істотних опадів.

Потепління в Україні

В суботу-неділю, 15-16 березня, в Україну пришло похолодання. Воно проявилось нічним морозом та снігом. Зокрема, сніг в Україні випав на Волині та у Львівській області.

При цьому синоптики попереджали, что зниження температури протримається декілька днів. Спочатку повідомлялось, що потеплішає в Україні ближче до вихідних, 22-23 березня. Пізніше дата потепління змістилася ближче до 20 березня.

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