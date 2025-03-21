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Ожидается до +15 градусов. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

Украина, Пятница 21 марта 2025 13:27
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Ожидается до +15 градусов. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине Фото: синоптик дала прогноз на 22 марта в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 22 марта, в Украине значительно потеплеет. Максимально температура поднимется до +15 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Суббота в Украине будет теплой, днем ожидается +10...+15 градусов. Немного свежее будет на крайнем востоке и в прибрежных районах, +9...+12 градусов", - рассказала она.

Дожди завтра возможны в Сумской области и вокруг Карпат, однако все же будет преобладать в большинстве областей сухая погода.

Погода в Киеве и 23 марта в Украине

В Киеве в субботу, 22 марта, будет без осадков, днем до +14 градусов. В воскресенье в столице предполагается снижение температуры воздуха до +10...+12 градусов, местами пройдет дождь.

В воскресенье, 23 марта, температура воздуха также будет достаточно комфортной по всей стране, разве что немного похолодает на западе и севере Украины.

Правда, дождей 23 марта станет больше, пройдут осадки в западных, северных областях и в Винницкой области. На остальной территории в воскресенье - без существенных осадков.

Потепление в Украине

В субботу-воскресенье, 15-16 марта, в Украину пришло похолодание. Оно проявилось ночным морозом и снегом. В частности, снег в Украине выпал на Волыни и во Львовской области.

При этом синоптики предупреждали, что снижение температуры продержится несколько дней. Сначала сообщалось, что потеплеет в Украине ближе к выходным, 22-23 марта. Позже дата потепления сместилась ближе к 20 марта.

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