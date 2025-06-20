"Очі - як всесвіт страху". Під завалами зруйнованого ракетою будинку в Києві знайшли кота

За словами працівників ДТЕК, вони були дуже здивовані, що кіт досі живий.

"Четвер. Київ ще дихає пилом після обстрілу. Ми працюємо серед уламків: кабелі, бетон, пил…І раптом - ледь помітний рух у кутку. Жива. Киця. Обгоріла шерсть, тремтіння всім тілом, очі - як всесвіт страху. Вона провела під завалами кілька днів. У темряві. Серед вибухів. Одна. Ми намагалися її дістати - обережно, крок за кроком. Але вона вирвалася. Побігла. Далеко, щосили. Стрес, інстинкт, життя", - розповіли в ДТЕК.

Вони попросили українців допомогти котику, якщо хтось його побачить на вулиці, і звернутися до зооволонтерів або у ДТЕК.

"Ми не змогли втримати її, але це не кінець. Вона жива, а значить, ще не все втрачено. Якщо ви побачите її біля місця обстрілу - обгорілу, налякану - дайте знати. Зверніться до зоозахисників або ветеринарів. Або напишіть нам - ми не здамося.Бо іноді одне маленьке життя - це все, що потрібно, щоб знову повірити в силу добра", - додали у ДТЕК.

Під завалами будинку в Києві знайшли живого кота (фото: facebook.com/dtekkem)

У коментарях до допису активістка Аліна Боднар повідомила, що кота вже знайшли та відвезли на лікування в лікарню. Кота знайшли люди, які допомагали постраждалим з місця трагедії й негайно доставили тварину до ветеринарів.

Долею кота зараз опікується Анна Герез, яка повідомила про його самопочуття та які висновки зробили медики.

У нього інтоксикація на фоні опіків 1-2 ступенів, травма хвоста з травматичною ампутацією, загроза опікового шоку, парез сечового міхура, токсичний гепатит, ниркова недостатність - поки під питанням.

"Киця неймовірно сильна, намагалася кусатися (нігтиків нема), навіть під седативним. Кілька наступних днів вирішальні", - зазначила жінка.

Першу ніч у лікарні кіт пережив і за словами ветеринарів, його температура піднялася до норми.

"Погодували її через шприц, бо сама їсти не хоче (скоріш за все через те, що весь ніс обгорів), але не плювалась, добре все ковтала. Сильно налякана, боїться рук", - розповіли у ветеринарній клініці.

Скриншоти (instagram.com/gerezanna)

Сьогодні Незламну кицю провідали у лікарні та вона навіть дала себе погладити.