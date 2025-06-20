"Глаза - как вселенная страха". Под завалами разрушенного ракетой дома в Киеве нашли кота

По словам работников ДТЭК, они были очень удивлены, что кот до сих пор жив.

"Четверг. Киев еще дышит пылью после обстрела. Мы работаем среди обломков: кабели, бетон, пыль... И вдруг - едва заметное движение в углу. Живая. Кошка. Обгоревшая шерсть, дрожь всем телом, глаза - как вселенная страха. Она провела под завалами несколько дней. В темноте. Среди взрывов. Одна. Мы пытались ее достать - осторожно, шаг за шагом. Но она вырвалась. Побежала. Далеко, изо всех сил. Стресс, инстинкт, жизнь", - рассказали в ДТЭК.

Они попросили украинцев помочь котику, если кто-то его увидит на улице, и обратиться к зооволонтерам или в ДТЭК.

"Мы не смогли удержать ее, но это не конец. Она жива, а значит, еще не все потеряно. Если вы увидите ее возле места обстрела - обгоревшую, напуганную - дайте знать. Обратитесь к зоозащитникам или ветеринарам. Или напишите нам - мы не сдадимся, потому что иногда одна маленькая жизнь - это все, что нужно, чтобы снова поверить в силу добра", - добавили в ДТЭК.

Под завалами дома в Киеве нашли живого кота (фото: facebook.com/dtekkem)

В комментариях к сообщению активистка Алина Боднар сообщила, что кота уже нашли и отвезли на лечение в больницу. Кота нашли люди, которые помогали пострадавшим с места трагедии и немедленно доставили животное к ветеринарам.

Судьбой кота сейчас занимается Анна Герез, которая сообщила о его самочувствии и какие выводы сделали медики.

У него интоксикация на фоне ожогов 1-2 степеней, травма хвоста с травматической ампутацией, угроза ожогового шока, парез мочевого пузыря, токсический гепатит, почечная недостаточность - пока под вопросом.

"Кошка невероятно сильная, пыталась кусаться (ноготков нет), даже под седативным. Несколько следующих дней решающие", - отметила женщина.

Первую ночь в больнице кот пережил и по словам ветеринаров, его температура поднялась до нормы.

"Покормили ее через шприц, потому что сама есть не хочет (скорее всего из-за того, что весь нос обгорел), но не плевалась, хорошо все глотала. Сильно напугана, боится рук", - рассказали в ветеринарной клинике.

Скриншоты (instagram.com/gerezanna)

Сегодня Незламну кошку навестили в больнице и она даже дала себя погладить.