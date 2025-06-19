Чи можуть коти відрізнити "своїх" людей від "чужих" і як вони це роблять

Чи здатні коти відрізнити свого господаря від інших людей? Це питання часто ставлять ті, хто звик до більш відкритої прив'язаності собак. Але наука вже має чітку відповідь: коти не лише впізнають своїх людей, а й прив'язуються до них значно глибше, ніж здається.

Як коти відрізняють "своїх" від "чужих" і показують свої почуття, розповідає РБК-Україна з посиланням на дослідження у журналі Current Biology.

Як коти визначають свого господаря

Запах - головний орієнтир

Коти мають вкрай чутливий нюх, і саме запах для них є основним каналом розпізнавання. Господар для кота пахне особливо - це поєднання феромонів, запаху шкіри, одягу, побуту.

Дослідження показують, що кіт здатен відрізнити свого господаря по запаху серед десятків інших людей. Якщо людина довго відсутня, кіт починає шукати знайомий запах у будинку - на одязі, ліжку, меблях.

Вчені з Японії провели експеримент на те, як коти реагують на запах. В експерименті брали участь 30 котів і їх власники, а ще 8 осіб, які не мали домашніх тварин і не були знайомі з власниками котів. Усі люди надали зразки своїх запахів і під час експерименту котам давали понюхати пробірки.

Значно довше коти досліджували запахи незнайомців і за словами фелінологів, коти розрізняють запахи та незнайомі викликають у них інтерес.

Варто також додати, що коти вивчали запахи правою ніздрею, а це свідчить, що права півкуля мозку обробляє у котів тривожні сигнали.

Голос і інтонація

Хоча коти не так орієнтуються на голос, як собаки, вони запам’ятовують тембр, інтонації, навіть ритм мови.

У 2013 році японські вчені з'ясували, що коти впізнають голос господаря і реагують на нього навіть тоді, коли не бачать людину.

Але коти не завжди йдуть на поклик. І це не через байдужість, а через незалежний характер.

Як кіт проявляє прихильність

Погляд та повільне моргання

Якщо кіт дивиться на вас і повільно моргає - це знак довіри та любові. У котячому світі це еквівалент "усмішки".

Вибір місця

Кіт спить саме там, де часто буває господар - на ліжку, на стільці, поряд з вами. Це інстинктивне бажання бути поряд зі "своїм".

Торкання головою

Коли кіт легенько торкається до вас головою - це мітка феромонами. Він каже: "Це моя людина"

Чи сумують коти за господарем

Так. І це підтверджено експериментами. У 2019 році дослідники з Oregon State University виявили, що котячі емоційні реакції на відсутність господаря схожі до дитячої реакції на зникнення батьків.

Деякі коти стають пасивними, інші - надмірно активними. У них порушується сон, апетит, звички.

Чи замінить кіт господаря іншим?

Не одразу. Якщо господар зникає надовго, кіт може поступово перенести прив'язаність на іншого члена сім’ї, але це відбувається не за один день і не без емоційної напруги.

Чому коти здаються байдужими

Це міф. Насправді коти виявляють прив'язаність не через слухняність, а через поведінку:

вони приносять іграшки (подарунок)

торкаються лапами

лягають поряд

реагують на ваш голос і стан

Коти чудово знають, хто їхній господар. Вони впізнають нас за запахом, голосом, поведінкою.

Просто вони не підлабузники - і саме тому ця прив'язаність щира. Якщо ваш кіт лежить поряд, моргає повільно і муркоче - це любов, підтверджена наукою.