Очевидно, що США не бачать Україну членом НАТО, - Волц

За словами радника Трампа, будь-яка мирна угода в Україні включатиме "певні територіальні поступки заради гарантій безпеки в майбутньому". Однак Сполучені Штати не поспішають надавати гарантії безпеки.

"Це мають бути гарантії безпеки на чолі з Європою... А потім, знаєте, давайте не забігати надто далеко, який тип підтримки ми надамо чи ні", - заявив Волц.

Радник Трампа зазначив, що гарантії безпеки будуть предметом переговорів. Однак вони не включають членства України в НАТО.

"Вже очевидно, що ми не бачимо Україну членом НАТО. Тому що це автоматично втягнуло б американські війська в Україну", - заявив Волц в ефірі CNN.

Окрім цього радник додав, що адміністрація Трампа "сумнівається, що Зеленський готовий закінчити війну".

"Незрозуміло, чи збирається Зеленський взагалі йти на переговори, чи зможе він коли-небудь домовитися з Путіним", - сказав Волц.

Україна і НАТО

Нагадаємо, Україна сподівалася отримати офіційне запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року, але цього не сталося.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає членство України в НАТО малоймовірним або непрактичним.

А пізніше Трамп взагалі заявив, що Україні слід забути про вступ до НАТО.

"Я можу сказати, забудьте про НАТО. Це, ймовірно, причина, через яку все (війна в Україні - ред.) почалося", - заявив Трамп.