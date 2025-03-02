Очевидно, что США не видят Украину членом НАТО, - Уолц

По словам советника Трампа, любое мирное соглашение в Украине будет включать "определенные территориальные уступки ради гарантий безопасности в будущем". Однако Соединенные Штаты не спешат предоставлять гарантии безопасности.

"Это должны быть гарантии безопасности во главе с Европой... А потом, знаете, давайте не забегать слишком далеко, какой тип поддержки мы предоставим или нет", - заявил Уолц.

Советник Трампа отметил, что гарантии безопасности будут предметом переговоров. Однако они не включают членства Украины в НАТО.

"Уже очевидно, что мы не видим Украину членом НАТО. Потому что это автоматически втянуло бы американские войска в Украину", - заявил Уолц в эфире CNN.

Кроме этого советник добавил, что администрация Трампа "сомневается, что Зеленский готов закончить войну".

"Непонятно, собирается ли Зеленский вообще идти на переговоры, сможет ли он когда-нибудь договориться с Путиным", - сказал Уолц.

Украина и НАТО

Напомним, Украина надеялась получить официальное приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года, но этого не произошло.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает членство Украины в НАТО маловероятным или непрактичным.

А позже Трамп вообще заявил, что Украине следует забыть о вступлении в НАТО.

"Я могу сказать, забудьте о НАТО. Это, вероятно, причина, по которой все (война в Украине - ред.) началось", - заявил Трамп.