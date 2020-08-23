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В очередях на западной границе стоят более 200 автомобилей

Украина, Воскресенье 23 августа 2020 19:19
В очередях на западной границе стоят более 200 автомобилей
Фото: очередь грузовиков (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Автомобили ждут на границе с Венгрией, Словакией и Румынией

Вечером 23 августа на западной границе Украины наблюдаются очереди из автомобилей. Более 200 автомобилей стоят на границе с Венгрией, Румынией и Словакией.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным пограничников, по состоянию на 18:00 на украинско-словацкой границе наблюдается очередь из 10 автомобилей, которые стоят на пункте пропуска "Ужгород".

Очереди образовались и на границе с Венгрией. Так, на пункте пропуска "Тиса" ждут 20 автомобилей, а на пункте пропуска "Лужанка" стоит еще 100 транспортных средств.

Кроме того, около 80 автомобилей ожидают пропуск через пункт пропуска "Дьяково" на украинско-румынской границе.

На остальных пунктах пропуска по состоянию на сейчас автомобильных очередей нет.

Напомним, очереди на границе с Венгрией и Румынией образовались утром 23 августа; транспортные средства стояли на трех пунктах пропуска.

Почему на западной границе образуются очереди транспортных средств, объясняли в Госпогранслужбе.

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