ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У чергах на західному кордоні стоять понад 200 автомобілів

Україна, Неділя 23 серпня 2020 19:19
У чергах на західному кордоні стоять понад 200 автомобілів
Фото: черга вантажівок (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Автомобілі чекають на кордоні з Угорщиною, Словаччиною та Румунією

Ввечері 23 серпня на західному кордоні України спостерігаються черги з автомобілів. Понад 200 автомобілів стоять на кордоні з Угорщиною, Румунією та Словаччиною.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За даними прикордонників, станом на 18:00 на українсько-словацькому кордоні спостерігається черга з 10 автомобілів, які стоять на пункті пропуску "Ужгород".

Черги утворилися й на кордоні з Угорщиною. Так, на пункті пропуску "Тиса" чекають 20 автомобілів, а на пункті пропуску "Лужанка" стоїть ще 100 транспортних засобів.

Крім того, близько 80 автомобілів чекають на пропуск через пункт пропуску "Дякове", що на українсько-румунському кордоні.

На решті пунктів пропуску станом на зараз автомобільних черг немає.

Нагадаємо, черги на кордоні з Угорщиною та Румунією утворилися зранку 23 серпня; траспортні засоби стояли на трьох пунктах пропуску.

Чому на західному кордоні утворюються черги транспортних засобів, пояснювали у Держприкордонслужбі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України очередикордон
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся