У чергах на західному кордоні стоять понад 200 автомобілів

Фото: черга вантажівок (РБК-Україна)

Автомобілі чекають на кордоні з Угорщиною, Словаччиною та Румунією

Ввечері 23 серпня на західному кордоні України спостерігаються черги з автомобілів. Понад 200 автомобілів стоять на кордоні з Угорщиною, Румунією та Словаччиною.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За даними прикордонників, станом на 18:00 на українсько-словацькому кордоні спостерігається черга з 10 автомобілів, які стоять на пункті пропуску "Ужгород".

Черги утворилися й на кордоні з Угорщиною. Так, на пункті пропуску "Тиса" чекають 20 автомобілів, а на пункті пропуску "Лужанка" стоїть ще 100 транспортних засобів.

Крім того, близько 80 автомобілів чекають на пропуск через пункт пропуску "Дякове", що на українсько-румунському кордоні.

На решті пунктів пропуску станом на зараз автомобільних черг немає.

Нагадаємо, черги на кордоні з Угорщиною та Румунією утворилися зранку 23 серпня; траспортні засоби стояли на трьох пунктах пропуску.

Чому на західному кордоні утворюються черги транспортних засобів, пояснювали у Держприкордонслужбі.