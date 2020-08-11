На границе с Венгрией возможны очереди: названа причина

Фото: проверка на границе (facebook.com.DPSUkraine)

Пограничники просят граждан учесть информацию при планировании путешествия за границу

На границе с Венгрией в пунктах пропуска "Чоп" и "Лужанка" венгерская сторона ввела дополнительные меры для противодействия распространения коронавирусной инфекции, а также они проводят тщательную проверку документов путников. В связи с этим там увеличиваются очереди.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Как сообщается, пограничная полиция Венгрии, кроме паспортных документов, тщательно проверяет документы, подтверждающие цель поездки или транзитный характер поездки. В результате чего увеличивается время на прохождение контроля.

Сейчас перед пунктом пропуска "Лужанка" на оформление ожидают около 150 микроавтобусов. Также почти 100 транспортных средств находятся перед пунктом пропуска "Чоп (Тиса)". За прошедшие сутки через эти пункты пропуска границу с Венгрией в целом пересекли по 400 легковых транспортных средств.

Напомним, ранее пограничники уже сообщали об очередях на границе с Венгрией.

Также РБК-Украина сообщало, что въезд на территорию Украины для иностранцев на время карантина разрешено только при наличии полиса страхования: также иностранцам из стран "красной" зоны необходимо будет пройти самоизоляцию через приложение "Дий дома".