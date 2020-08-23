ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На границе Украины с Румынией и Венгрией образовалась очередь из сотен авто

Украине, Воскресенье 23 августа 2020 11:59
На границе Украины с Румынией и Венгрией образовалась очередь из сотен авто
Фото: очереди из грузовиков (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Очереди могут быть связаны с ужесточением правил въезда в Венгрию

В воскресенье, 23 августа, на границе Украины с Румынией и Венгрией образовалась очередь из двух сотен автомобилей. Речь идет о контрольно-пропускных пунктах "Тиса", "Лужанка" и "Дяково".

Об этом сообщает пресс-центр Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

По данным местных СМИ, образование очередей перед КПП связывают с тем, что правительство Венгрии решило ввести более жесткие правила выезда за границу.

Так, на укараїнсько-венгерской границе перед границей стоят 130 авто: “Тиса”- 50 и "Лужанка" - 80.

На украинско-румынском КПП "Дьяково" в очереди стоят 110 машин.

Ранее в ГПСУ рассказывали, почему на границе с Венгрией образовываются очереди.

Напомним, ранее сообщалось, что въезд на территорию Украины для иностранцев на время карантина разрешено только при наличии полиса страхования: также иностранцам из стран "красной" зоны необходимо будет пройти самоизоляцию через приложение "Дій вдома".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины УкраинаРумынияВенгрияграница
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь