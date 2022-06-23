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Очередной дефицит. В России производители напитков столкнулись с нехваткой углекислого газа

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Москва, Четверг 23 июня 2022 11:06
Очередной дефицит. В России производители напитков столкнулись с нехваткой углекислого газа Фото: В России производители напитков столкнулись с нехваткой углекислого газа (twitter com)
Автор: Валерия Полищук

В России на фоне войны против Украины возник дефицит углекислого газа (CO2) для производства газированных напитков. Трудности с закупкой CO2 возникли в конце мая - начале июня, а нехватка ингредиента на данный момент оценивается в 10-15%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".

Генеральный директор МПБК "Очаково" Юрий Антонов заявил, что последние две недели компания испытывает "критический дефицит" углекислого газа и вынуждена корректировать программу производства.

В то же время в компании "Черноголовка" сообщили, что в зоне риска в июле окажется 15-20% газированных напитков, если не удастся закупить достаточный объем CO2.

Углекислый газ - побочный продукт при производстве удобрений. По словам одного из собеседников издания, поставки удобрений на внешние рынки стали сокращаться из-за кризиса в связи с войной против Украины.

По его мнению, спрос на углекислый газ мог вырасти со стороны других отраслей, например, химической, а некоторые заводы, где выпускается CO2, предположительно начали плановый ремонт.

Источник в одном из крупнейших производителей химии заявил, что в РФ нет дефицита углекислого газа, добавив, что со стороны производителей напитков на него вырос спрос.

Президент Союза производителей соков, воды и напитков РФ Максим Новиков также заявил о росте спроса на углекислый газ, связав его, в том числе с тем, что производители газированных напитков из-за дефицита упаковки стали переходить на тару большего объема.

Напомним, ранее сообщалось, что в России возник дефицит беспилотников, а цены в отдельных сегментах выросли втрое.

Кроме того, в России возник дефицит высокоточных крылатых ракет, которые используются страной-оккупантом для обстрелов Украины.

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Российская Федерация дефицит продуктов
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