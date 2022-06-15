В России возник дефицит беспилотников, - Коммерсант

На российском рынке беспилотников с начала войны против Украины возник дефицит. При этом цены в отдельных сегментах выросли втрое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант" .

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов заявил, что дефициту дронов могли способствовать гражданские инициативы по покупке снабжения для самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также с решением прекратить поставки беспилотников в Россию китайской компании DJI.

В среднем с начала полномасштабного вторжения В России беспилотники подорожали на 30%, однако в сегменте для профессионального использования - к примеру, в нефтегазовой отрасли, для поисково-спасательных работ - цены выросли втрое.