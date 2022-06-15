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В России возник дефицит беспилотников, - Коммерсант

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Москва, Среда 15 июня 2022 10:33
В России возник дефицит беспилотников, - Коммерсант Фото: В России возник дефицит беспилотников (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

На российском рынке беспилотников с начала войны против Украины возник дефицит. При этом цены в отдельных сегментах выросли втрое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов заявил, что дефициту дронов могли способствовать гражданские инициативы по покупке снабжения для самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также с решением прекратить поставки беспилотников в Россию китайской компании DJI.

В среднем с начала полномасштабного вторжения В России беспилотники подорожали на 30%, однако в сегменте для профессионального использования - к примеру, в нефтегазовой отрасли, для поисково-спасательных работ - цены выросли втрое.

Ранее сообщалось, что в России возник дефицит высокоточных крылатых ракет, которые используются страной-оккупантом для обстрелов Украины.

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