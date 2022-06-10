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Россия столкнулась с дефицитом высокоточных крылатых ракет, - разведка

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Киев, Пятница 10 июня 2022 13:33
Россия столкнулась с дефицитом высокоточных крылатых ракет, - разведка Фото: Россия столкнулась с дефицитом высокоточных крылатых ракет (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

В России возник дефицит высокоточных крылатых ракет, которые используются страной-оккупантом для обстрелов Украины. Поэтому враг начал использовать советские Х-22.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР МО Украины Вадима Скибицкого.

"Мы заметили, что Россия осуществляет гораздо меньше ракетных обстрелов и использует ракеты Х-22. Это старые советские ракеты производства 1970-х годов. Это свидетельствует о том, что в России заканчиваются высокоточные ракеты", - рассказал он.

Как сообщалось, для ударов по территории Украины Россия начала использовать советские крылатые ракеты Х-22. Впервые это произошло в ночь на 9 мая в Донецкой области.

Добавим, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович назвал недостатки советских ракет Х-22, которые начала применять РФ.

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