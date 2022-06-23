Черговий дефіцит. У Росії виробники напоїв зіткнулися з нестачею вуглекислого газу
У Росії на тлі війни проти України виник дефіцит вуглекислого газу (CO2) для виробництва газованих напоїв. Труднощі із закупівлею CO2 виникли в кінці травня-початку червня, а нестача інгредієнта на цей час оцінюється в 10-15%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант".
Генеральний директор МПБК "Очаково" Юрій Антонов заявив, що останні два тижні компанія відчуває "критичний дефіцит" вуглекислого газу і змушена коригувати програму виробництва.
Разом з тим в компанії "Черноголовка" повідомили, що в зоні ризику в липні виявиться 15-20% газованих напоїв, якщо не вдасться закупити достатній обсяг CO2.
Вуглекислий газ - побічний продукт при виробництві добрив. За словами одного зі співрозмовників видання, поставки добрив на зовнішні ринки стали скорочуватися через кризу у зв'язку з війною проти України.
На його думку, попит на вуглекислий газ міг вирости з боку інших галузей, наприклад, хімічної, а деякі заводи, де випускається CO2, імовірно почали плановий ремонт.
Джерело в одному з найбільших виробників хімії заявило, що у РФ немає дефіциту вуглекислого газу, додавши, що з боку виробників напоїв на нього виріс попит.
Президент Союзу виробників соків, води і напоїв РФ Максим Новіков також заявив про зростання попиту на вуглекислий газ, пов'язавши його, в тому числі з тим, що виробники газованих напоїв через дефіцит упаковки стали переходити на тару більшого обсягу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії виник дефіцит безпілотників, а ціни в окремих сегментах зросли втричі.
Крім того, у Росії виник дефіцит високоточних крилатих ракет, які використовуються країною-окупантом для обстрілів України.