ru ua
Чт, 23 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Черговий дефіцит. У Росії виробники напоїв зіткнулися з нестачею вуглекислого газу

Новость на русском →
Москва, Четвер 23 червня 2022 11:06
Черговий дефіцит. У Росії виробники напоїв зіткнулися з нестачею вуглекислого газу Фото: У Росії виробники напоїв зіткнулися з нестачею вуглекислого газу (twitter com)
Автор: Валерія Поліщук

У Росії на тлі війни проти України виник дефіцит вуглекислого газу (CO2) для виробництва газованих напоїв. Труднощі із закупівлею CO2 виникли в кінці травня-початку червня, а нестача інгредієнта на цей час оцінюється в 10-15%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант".

Генеральний директор МПБК "Очаково" Юрій Антонов заявив, що останні два тижні компанія відчуває "критичний дефіцит" вуглекислого газу і змушена коригувати програму виробництва.

Разом з тим в компанії "Черноголовка" повідомили, що в зоні ризику в липні виявиться 15-20% газованих напоїв, якщо не вдасться закупити достатній обсяг CO2.

Вуглекислий газ - побічний продукт при виробництві добрив. За словами одного зі співрозмовників видання, поставки добрив на зовнішні ринки стали скорочуватися через кризу у зв'язку з війною проти України.

На його думку, попит на вуглекислий газ міг вирости з боку інших галузей, наприклад, хімічної, а деякі заводи, де випускається CO2, імовірно почали плановий ремонт.

Джерело в одному з найбільших виробників хімії заявило, що у РФ немає дефіциту вуглекислого газу, додавши, що з боку виробників напоїв на нього виріс попит.

Президент Союзу виробників соків, води і напоїв РФ Максим Новіков також заявив про зростання попиту на вуглекислий газ, пов'язавши його, в тому числі з тим, що виробники газованих напоїв через дефіцит упаковки стали переходити на тару більшого обсягу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії виник дефіцит безпілотників, а ціни в окремих сегментах зросли втричі.

Крім того, у Росії виник дефіцит високоточних крилатих ракет, які використовуються країною-окупантом для обстрілів України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація дефицит продуктов
NEWS
"Цим шкодять ЗСУ": У Міноборони відреагували на інформацію про штурм Херсона
"Цим шкодять ЗСУ": У Міноборони відреагували на інформацію про штурм Херсона
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі