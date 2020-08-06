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Очередное смертельное ДТП под Киевом: трое погибших

Киевская область, Четверг 06 августа 2020 18:21
Очередное смертельное ДТП под Киевом: трое погибших
Фото: авария на Столичном шоссе (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Роман Калиниченко

На Столичном шоссе столкнулись два BMW

В Киеве на Столичном шоссе столкнулись внедорожник и легковой автомобиль. Три человека погибли, еще двое получили ранения.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

По ее словам, инцидент произошел около 16:30 на 26 километре Столичного шоссе в Голосеевском районе столицы при участии двух автомобилей BMW.

"В результате ДТП три человека погибли на месте, еще двое получили ранения. Спасатели с помощью гидравлики деблокировали пострадавших из автомобиля и передали врачам", - сообщила Водолага.

Фото: авария на Столичном шоссе (facebook.com DSNSKyiv)

Ранее сообщалось о ДТП в Киевской области с участием двух легковых автомобилей, погиб один человек.

Также напомним, что на протяжении июля в череде смертельных ДТП погибло более 160 украинцев.

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