Чергове смертельне ДТП під Києвом: троє загиблих

На Столичному шосе зіткнулися два BMW
У Києві на Столичному шосе зіткнулися позашляховик та легковий автомобіль. Три людини загинули, ще двоє отримали поранення.
Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага.
За її словами, інцидент стався близько 16:30 на 26 кілометрі Столичного шосе в Голосіївському районі столиці за участю двох автомобілів BMW.
"В результаті ДТП три людини загинули на місці, ще двоє отримали поранення. Рятувальники за допомогою гідравліки деблокували постраждалих з автомобіля і передали лікарям", - повідомила Водолага.
Фото: аварія на Столичному шосе (facebook.com DSNSKyiv)
Раніше повідомлялося про ДТП в Київській області за участю двох легкових автомобілів, загинула одна людина.
Також нагадаємо, що протягом липня у низці смертельних ДТП загинуло понад 160 українців.