ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Чергове смертельне ДТП під Києвом: троє загиблих

Київська область, Четвер 06 серпня 2020 18:21
Чергове смертельне ДТП під Києвом: троє загиблих
Фото: аварія на Столичному шосе (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Роман Калиниченко

На Столичному шосе зіткнулися два BMW

У Києві на Столичному шосе зіткнулися позашляховик та легковий автомобіль. Три людини загинули, ще двоє отримали поранення.

Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага.

За її словами, інцидент стався близько 16:30 на 26 кілометрі Столичного шосе в Голосіївському районі столиці за участю двох автомобілів BMW.

"В результаті ДТП три людини загинули на місці, ще двоє отримали поранення. Рятувальники за допомогою гідравліки деблокували постраждалих з автомобіля і передали лікарям", - повідомила Водолага.

Фото: аварія на Столичному шосе (facebook.com DSNSKyiv)

Раніше повідомлялося про ДТП в Київській області за участю двох легкових автомобілів, загинула одна людина.

Також нагадаємо, що протягом липня у низці смертельних ДТП загинуло понад 160 українців.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України КиївДТП
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся