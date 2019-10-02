Очередное предприятие Коломойского погасило долг ПриватБанка перед НБУ

Предприятие олигарха Игоря Коломойского "Арлан", являющееся имущественным поручителем по кредитным обязательствам "ПриватБанка", погасило долг перед Национальным банком Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Ранее, 18 сентября, между НБУ и "Арлан" Центральный апелляционный хозяйственный суд утвердил мировое соглашение.

"1 октября 2019 ООО "Арлан" выполнило обязательства перед Национальным банком по соглашению, частично погасив задолженность "ПриватБанка" по кредиту рефинансирования", - говорится в соглашении.

Как сообщили в НБУ, это второй случай решения судебного спора с имущественным поручителем по кредитным обязательствам АО КБ "ПриватБанк" путем заключения мирового соглашения. Первое соглашение было заключено между НБУ и АО "Никопольский завод ферросплавов" 28 августа. 6 сентября "Никопольский завод ферросплавов" выполнил обязательства.

Напомним, в 2018 году НБУ подал 148 исков против экс-владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей на общую сумму около 10 млрд грн.