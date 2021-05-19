Очередное падение биткойна: что стало причиной

Биткойн, самая популярная криптовалюта, уже находилась под давлением серии твитов главы Tesla Илона Маска, но новости из Китая отправили к отметке в 38 514 долларов, что означает падение на 9%. Затем биткойн восстановил часть потерь, поднявшись до 40 200 долларов к 12:45 по киевскому времени.

Криптовалюта упала почти на 40% с рекордного уровня в 64 895 долларов, достигнутого 14 апреля. Она также приближается к своему первому месячному снижению с ноября 2018 года.

Падение криптовалюты на прошлой неделе было вызвано отказом Маска от принятия Tesla биткойнов в качестве оплаты за автомобили.

Продажи усугубились после объявления Китая во вторник о запрете финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями с криптовалютой. Он также предостерег инвесторов от спекулятивной торговли криптовалютами.

Как отметил Ульрик Ликке, исполнительный директор крипто-хедж-фонда ARK36, крипто-рынки в настоящее время обрабатывают каскад новостей, которые подпитывают настроения к падению рынка.

"Подобные новости могут получить большой резонанс и легко разжечь настроения на рынке, но они часто оказываются малозначимыми в долгосрочной перспективе. Криптовалютные рынки чрезвычайно эмоциональны, и их участники склонны остро реагировать на события, которые они воспринимают как негативные", - сказал он.

Что еще более важно, инвесторы могут переключиться с биткойна обратно на золото, считают аналитики JPMorgan, ссылаясь на данные, составленные на основе открытого интереса к фьючерсным контрактам на биткойны.

Это свидетельствует о "самой крутой и более устойчивой ликвидации" фьючерсов на биткойны с октября прошлого года, заявили они клиентам, добавив: "Картина потока биткойнов продолжает ухудшаться и указывает на продолжающееся сокращение со стороны институциональных инвесторов".

Распродажа криптоактивов в то время, когда преобладают опасения по поводу инфляции, подрывает идею о том, что класс активов выступает в качестве хеджирования инфляции.

Вместо этого набирают популярность более традиционные хеджи: в этом месяце золото выросло почти на 6%.

Недавняя распродажа биткойнов и других цифровых валют вернула рыночную капитализацию всех криптовалют ниже 2 триллионов долларов по сравнению с недавним рекордом в 2,5 триллиона долларов.