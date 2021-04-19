Великобритания начинает разработку собственной криптовалюты - "бриткойна"

"Мы запускаем новую рабочую группу Казначейства и Банка Англии для координации исследовательской работы над потенциальной цифровой валютой центрального банка (CBDC)", - сказал Сунак на конференции финансовой индустрии.

Вскоре после этого Сунак написал в Твиттере единственное слово "Britcoin" в ответ на объявление министерства финансов о создании рабочей группы.

Поддерживаемая Банком Англии цифровая версия фунта стерлингов потенциально позволит предприятиям и потребителям иметь счета непосредственно в банке и обходить стороной других при совершении платежей, что изменит роль кредиторов в финансовой системе.

Другие центральные банки также рассматривают возможность создания цифровых версий своих собственных валют, существенно расширяя доступ к средствам центрального банка, которыми в настоящее время могут использовать только коммерческие банки. Это может ускорить внутренние и внешние платежи и снизить риски для финансовой стабильности.

Китай является лидером по запуску CBDC. На прошлой неделе Европейский центральный банк заявил, что изучает электронную форму наличных денег в дополнение к банкнотам и монетам, но до запуска еще несколько лет.

Банк Англии заявил, что цифровая версия фунта стерлингов не заменит ни наличных денег, ни существующих банковских счетов.

"Правительство и Банк Англии еще не приняли решение о том, вводить ли CBDC в Великобритании, и будут широко обсуждать с заинтересованными сторонами преимущества, риски и практические аспекты этого", - заявили в Банке Англии.

Криптовалюты вызывают растущий интерес со стороны основных финансовых институтов, а 14 апреля биткойн достиг рекордного уровня почти в 65 тысяч долларов в десять раз дороже, чем год назад.

