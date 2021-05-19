Биткойн продолжает дешеветь. Цена опустилась ниже 40 тысяч долларов
Утром 19 мая стоимость биткойна начала опускаться и достигла отметки 39 016 долларов. За последние сутки цена криптовалюты упала на 14%.
Об этом свидетельствуют данные Coindesk.
Последний раз стоимость биткойна на таком уровне была зафиксирована в феврале.
Как известно, биткойн упал до трехмесячного минимума в понедельник на фоне заявлений главы компании Tesla Илона Маска.
13 мая американский производитель электромобилей Tesla приостановил продажу за биткоины. Причина этого - неэкологичность способа получения этой криптовалюты. На фоне этого сообщения стоимость биткоина упала более чем на 17%, до 46,2 тысяч долларов.
Ранее, 18 апреля, курс криптовалюты Bitcoin обвалился до 52 тысяч долларов с отметки около 60 тысяч долларов за один Bitcoin. Обвал произошел всего за 15 минут во время азиатской сессии торгов.
Напомним, самая высокая цена, которую удалось достичь биткойну за все время - 64 829 долларов.