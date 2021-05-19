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Биткойн продолжает дешеветь. Цена опустилась ниже 40 тысяч долларов

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Среда 19 мая 2021 10:09
Биткойн продолжает дешеветь. Цена опустилась ниже 40 тысяч долларов Фото: Стоимость биткойна продолжает снижаться (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Утром 19 мая стоимость биткойна начала опускаться и достигла отметки 39 016 долларов. За последние сутки цена криптовалюты упала на 14%.

Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

Последний раз стоимость биткойна на таком уровне была зафиксирована в феврале.

Как известно, биткойн упал до трехмесячного минимума в понедельник на фоне заявлений главы компании Tesla Илона Маска.

13 мая американский производитель электромобилей Tesla приостановил продажу за биткоины. Причина этого - неэкологичность способа получения этой криптовалюты. На фоне этого сообщения стоимость биткоина упала более чем на 17%, до 46,2 тысяч долларов.

Ранее, 18 апреля, курс криптовалюты Bitcoin обвалился до 52 тысяч долларов с отметки около 60 тысяч долларов за один Bitcoin. Обвал произошел всего за 15 минут во время азиатской сессии торгов.

Напомним, самая высокая цена, которую удалось достичь биткойну за все время - 64 829 долларов.

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