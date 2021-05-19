Чергове падіння біткойна: що стало причиною

Біткойн, найпопулярніша криптовалюта, вже перебувала під тиском серії твітів глави Tesla Ілона Маска, але новини з Китаю відправили до позначки в 38 514 доларів, що означає падіння на 9%. Потім біткойн компенсував частину втрат, піднявшись до 40 200 доларів до 12:45 за київським часом.

Криптовалюта впала майже на 40% з рекордного рівня в 64 895 доларів, досягнутого 14 квітня. Вона також наближається до свого першого місячного зниження з листопада 2018 року.

Падіння криптовалюти минулого тижня було викликано відмовою Маска від прийняття Tesla біткойнів в якості оплати за автомобілі.

Продажі посилилися з оголошенням Китаю у вівторок про заборону фінансовим установам і платіжним компаніям надавати послуги, пов'язані з транзакціями з криптовалютою. Він також застеріг інвесторів від спекулятивної торгівлі криптовалютами.

Як зазначив Ульрік Лікке, виконавчий директор крипто-хедж-фонду ARK36, крипто-ринки в даний час обробляють каскад новин, які підживлюють настрої до падіння ринку.

"Подібні новини можуть отримати великий резонанс і легко розпалити настрої на ринку, але вони часто виявляються малозначущими в довгостроковій перспективі. Критовалютні ринки надзвичайно емоційні, і їх учасники схильні гостро реагувати на події, які вони сприймають як негативні", - сказав він.

Що ще важливіше, інвестори можуть перейти від біткойна до золота, вважають аналітики JPMorgan, посилаючись на дані, складені на основі відкритого інтересу до ф'ючерсних контрактів на біткойни.

Це свідчить про "найкрутішу і більш стійку ліквідацію" ф'ючерсів на біткойни з жовтня минулого року, заявили вони клієнтам, додавши: "Картина потоку біткойнів продовжує погіршуватися і вказує на триваюче скорочення з боку інституційних інвесторів".

Розпродаж криптоактивів в той час, коли переважають побоювання з приводу інфляції, підриває ідею про те, що клас активів виступає в якості хеджування інфляції.

Замість цього набирають популярність більш традиційні хеджі: в цьому місяці золото зросло майже на 6%.

Недавні розпродаж біткойнів та інших цифрових валют повернула ринкову капіталізацію всіх криптовалют нижче 2 трильйонів доларів в порівнянні з недавнім рекордом в 2,5 трильйона доларів.