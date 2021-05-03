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Украинские пенсионные фонды начали покупать акции Apple, Microsoft и Tesla

Новина українською → Украина, Понедельник 03 мая 2021 18:59
Украинские пенсионные фонды начали покупать акции Apple, Microsoft и Tesla Фото: негосударственной пенсионные фонды начали покупать акции Tesla (therahnuma.com)
Автор: Александр Белоус

Украинские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начали вкладывать сбережения граждан в ценные бумаги иностранных компаний, которые допущены к обороту на территории Украины. Объемы пока незначительны.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Как отмечается в сообщении, в портфели негосударственных пенсионных фондов и паевых инвестиционных фондов вошли ценные бумаги крупнейших технологических компаний мира Apple, Microsoft, Tesla и одних из самых известных индексных фондов Vanguard 500 Index Fund и Invesco QQQ Trust SM.

Сейчас в комиссии видят небольшие объемы покупки акций иностранных компаний на рынке в Украине, но надеются на интерес к ним.

Напомним, в декабре 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине акции нескольких иностранных компаний. В частности, к обращению допущены акции шести американских технологических гигантов: Tesla Inc., Facebook Inc., Microsoft Corporation, Netflix Inc., Visa Inc. и Advanced Micro Devices Inc.

Отметим, в Украине разрешено покупать и продавать акции иностранных компаний с 2018 года, когда Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку внесла изменения в Положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины.

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