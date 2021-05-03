Украинские пенсионные фонды начали покупать акции Apple, Microsoft и Tesla

Украинские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начали вкладывать сбережения граждан в ценные бумаги иностранных компаний, которые допущены к обороту на территории Украины. Объемы пока незначительны.

Как отмечается в сообщении, в портфели негосударственных пенсионных фондов и паевых инвестиционных фондов вошли ценные бумаги крупнейших технологических компаний мира Apple, Microsoft, Tesla и одних из самых известных индексных фондов Vanguard 500 Index Fund и Invesco QQQ Trust SM.

Сейчас в комиссии видят небольшие объемы покупки акций иностранных компаний на рынке в Украине, но надеются на интерес к ним.