Очереди нет. Движение по Суэцкому каналу полностью возобновили

В субботу, 3 апреля, была полностью возобновлена работа Суэцкого канала после инцидента с контейнеровозом Ever Given . Все суда, которые ждали прохода из-за застрявшего контейнеровоза, прошли через Суэцкий канал.

Напомним, 23 марта контейнеровоз Ever Given преградил южную часть Суэцкого канала через сильный ветер и песчаную бурю. Судно уперлось носом и кормой в противоположные берега канала. Из-за этого сотни судов почти неделю простояли в пробке.

Убытки от блокирования Суэцкого канала власти Египта оценили в 1 миллиард долларов. Из-за застрявшего контейнеровоза почти неделю был перекрыт один из наиболее загруженных водных путей в мире.

Теперь власти Египта надеются получить компенсацию от собственника Ever Given. В случае отказа Египет угрожает удерживать судно Ever Given в Большом Горьком озере.