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Египет оценил убытки от блокировки Суэцкого канала в миллиард долларов

Новина українською → Четверг 01 апреля 2021 11:13
Египет оценил убытки от блокировки Суэцкого канала в миллиард долларов Фото: убытки от Ever Given достигли 1 млрд долларов (www.suezcanal.gov)
Автор: Александр Белоус

Глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа оценивает убытки Египта от блокировки канала примерно в 1 миллиард долларов. Контейнеровоз Ever Given перекрыл один из самых загруженных водных путей мира почти на неделю.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По его словам, Египет подсчитает ущерб от повреждений, расходы на земснаряды, а также сумму потерь. "Оценки дойдут до миллиарда долларов и немного больше", - сообщил он.

Напомним, судно Ever Given длиной 400 метров застряло по диагонали на южном участке Суэцкого канала 23 марта, остановив движение судов.

Около 15% мирового судоходства проходит через Суэцкий канал, который является основным источником поступлений в иностранной валюте для Египта.

Египет ежедневно терял около 14 млн долларов сборов за прохождение Суэцкого канала.

Из-за затора в Суэцком канале мировая торговля несла убытки в размере 400 млн долларов каждый час.

Как сообщало РБК-Украина, судно Ever Given сняли с мели 29 марта, возобновив движение по каналу

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