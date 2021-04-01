Египет оценил убытки от блокировки Суэцкого канала в миллиард долларов

Глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа оценивает убытки Египта от блокировки канала примерно в 1 миллиард долларов. Контейнеровоз Ever Given перекрыл один из самых загруженных водных путей мира почти на неделю.

По его словам, Египет подсчитает ущерб от повреждений, расходы на земснаряды, а также сумму потерь. "Оценки дойдут до миллиарда долларов и немного больше", - сообщил он.

Напомним, судно Ever Given длиной 400 метров застряло по диагонали на южном участке Суэцкого канала 23 марта, остановив движение судов.

Около 15% мирового судоходства проходит через Суэцкий канал, который является основным источником поступлений в иностранной валюте для Египта.