Черги немає. Рух Суецьким каналом повністю відновили

У суботу, 3 квітня, була повністю відновлена робота Суецького каналу після інциденту з контейнеровозом Ever Given . Всі судна, які чекали на прохід через застряглий контейнеровоз, пройшли через Суецький канал.

Про це заявив керівник управління Суецького каналу Усама Рабіа, передає El Balad .

Сьогодні через морську артерію пройшла остання група з 61 судна. Також через Суецький канал у суботу вже прослідували 24 судна, які прибули вже після його розблокування.

"Таким чином, в суботу через канал загалом пройшли 85 суден", - сказав Рабіа.

Як уточнив посадовець, 35 суден пройшли через Суецький канал з півночі, а решта прибули з півдня.