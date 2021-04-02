ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Египет хочет получить компенсацию в 1 млрд долларов из-за блокировки Суэцкого канала

Новина українською → Каир, Пятница 02 апреля 2021 14:30
Египет хочет получить компенсацию в 1 млрд долларов из-за блокировки Суэцкого канала Фото: судно Ever Given в Суэцком канале (suezcanal.gov.eg)
Автор: РБК-Украина

Власти Египта ожидают получить компенсацию в размере более 1 млрд долларов за блокировку Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given. Власти надеются, что соглашение о компенсации будет достигнуто в ближайшие дни.

Об этом заявил глава Управления Суэцкого канала (SCA) Усама Раби, сообщает CNBC.

По его совам, размер компенсации определен исходя из потерь дохода канала за время приостановки его работы, стоимости оборудования и машин, которые использовались для снятия судна с мели, и оплаты работы 800 спасателей.

Раби подчеркнул, что судно Ever Given удалось снять с мели без каких-либо серьезных повреждений или потерь, хотя "корабль мог быть потерян".

Глава Управления канала надеется, что соглашение о компенсации может быть достигнуто "через два или три дня". Иначе Египет может удерживать судно Ever Given в Большом Горьком озере к северу от Суэцкого канала, где оно в настоящее время проходит техническое обслуживание.

"Мы могли бы договориться об определенной компенсации, либо дело дойдет до суда", - заявил он.

Напомним, судно Ever Given длиной 400 метров застряло по диагонали на южном участке Суэцкого канала 23 марта, остановив движение судов.

При этом судно Ever Given сняли с мели 29 марта, возобновив движение по каналу.

Египет ежедневно терял около 14 млн долларов сборов за прохождение Суэцкого канала. Из-за затора в Суэцком канале мировая торговля несла убытки в размере 400 млн долларов каждый час.

Кроме того, вчера Комиссия по расследованию инцидента в Суэцком канале извлекла из контейнеровоза Ever Given "черный ящик".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Египет Суэцкий канал
NEWS
Ситуация на Донбассе обостряется: ранен еще один боец ООС
Ситуация на Донбассе обостряется: ранен еще один боец ООС
DAILY
Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов