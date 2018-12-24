На границе с Польшей образовалась очередь из более 150 автомобилей - ГПСУ

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

На въезд в Украину образовались очереди из более 150 автомобилей

В течение нескольких дней границе Украины с Польшей фіксируют большие очереди автомобилей. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Вчера (23 декабря - ред.) на отдельных направлениях границы очереди достигали до 400 автомобилей. Сегодня же мы наблюдаем также большое скопление автотранспорта на въезд в Украину. Конечно, наиболее активным является польский участок границы. Сегодня утром на въезд в Украину самые большие очереди стояли на пункте пропуска "Яготин", "Краковец", "Шегини" и "Смильница", - заявил Слободян.

По его словам, по состоянию на утро 24 декабря в очереди на въезд в страну ожидало более 100-150 легковых автомобилей.

"Это достаточно много. Поэтому нельзя пока говорить, что время ожидания граждан в очереди будет минимальным. По состоянию на 12:00 ситуация на границе принципиально не изменилась. Просим граждан выбирать более свободные направления движения", - добавил он.

Пограничники объясняют, что причиной очередей является большое количество гастарбайтеров, которые возвращаются домой на время Новогодних и Рождественских праздников.

"Это связано с тем, что приближаются рождественские праздники. В Европе это каникулы и граждане Украины, которые работают заграницей возвращаются домой к своим семьям", - добавили в ГПСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что на границе с Польшей продолжают образовываться очереди на въезд в Украину.

Как писало РБК-Украина ранее, 22 декабря Государственная пограничная служба предупреждала о возможных осложнениях въезда в Украину на западном участке государственной границы.